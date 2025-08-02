Готовят ли в Беларуси специалистов по искусственному интеллекту, рассказали эксперты

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов добавил, что подготовка специалистов в области искусственного интеллекта реализуется в трех университетах республики — это конкретно разработчики по специальности «искусственный интеллект». «Вопросы применения, использования информационных технологий, технологий и инструментов искусственного интеллекта изучаются студентами также в рамках других специальностей IT-профиля. Под иным специальностями имеются в виду инженерные, в некоторой степени специальности гуманитарного профиля. Отрицать использование и внедрение искусственного интеллекта и информационных технологий в повседневную жизнь человека, в том числе и в профессиональную деятельность, нельзя. Поэтому наниматели, то есть организации-заказчики и система образования, должны быть готовы грамотно и своевременно реагировать на те вызовы, которые возникают, в том числе с некоторым опережением», — считает он.