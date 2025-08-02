Готовят ли в Беларуси специалистов по искусственному интеллекту, рассказали эксперты

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовят ли в Беларуси специалистов по искусственному интеллекту, рассказали представители Национальной академии наук и Министерства образования в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
Генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Сергей Кругликов отметил, что ученые, которые занимаются разработками в сфере искусственного интеллекта, проходят достаточно серьезную подготовку в белорусских вузах. «Во всех вузах страны существуют кафедры, в той или иной степени связанные с интеллектуальными технологиями и системами практически во всех областях. Также идет подготовка в магистратуре, при написании магистерских, кандидатских и докторских диссертаций. Но не обязательно каждая работа в данной предметной области подтверждается дипломами об ученой степени. Существуют молодые одаренные ребята, которые постоянно обучаются в учебных коллективах именно по этому направлению», — отметил он.
Образование, как и законодательная база в стране, нуждается в точечной проработке направления искусственного интеллекта, чтобы эти технологии реализовывать на хорошем страновом уровне, уверен Сергей Кругликов.
Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов добавил, что подготовка специалистов в области искусственного интеллекта реализуется в трех университетах республики — это конкретно разработчики по специальности «искусственный интеллект». «Вопросы применения, использования информационных технологий, технологий и инструментов искусственного интеллекта изучаются студентами также в рамках других специальностей IT-профиля. Под иным специальностями имеются в виду инженерные, в некоторой степени специальности гуманитарного профиля. Отрицать использование и внедрение искусственного интеллекта и информационных технологий в повседневную жизнь человека, в том числе и в профессиональную деятельность, нельзя. Поэтому наниматели, то есть организации-заказчики и система образования, должны быть готовы грамотно и своевременно реагировать на те вызовы, которые возникают, в том числе с некоторым опережением», — считает он.
Собственный ChatGPT? Ученый НАН о потенциале белорусских разработчиков.
Специалист после освоения той или иной образовательной программы должен прийти на производство либо в научный коллектив уже адаптированным к тем условиям, которые будет ставить перед ним будущая профессия, подчеркнул Сергей Пищов. «Поэтому такая работа проводится вместе с нашими ведущими организациями, вместе с Парком высоких технологий и иными заинтересованными», — заключил он. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.