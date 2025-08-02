Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омск впервые отметил объединенный праздник региона и города

Новую традицию оценили тысячи жителей в первую субботу августа.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 августа 2025 года, омичи запустили новую традицию — празднование Дня области и Дня города одновременно в первую субботу месяца. Торжества охватили все муниципалитеты, создав по-настоящему объединяющее событие.

Стартовым мероприятием стал Сибирский международный марафон, собравший более семи тысяч участников из России и других стран. Этот спортивный праздник задал тон всему дню.

Среди знаковых событий и вручение государственных наград выдающимся жителям региона. Тем, чьи профессиональные достижения прославляют Омскую область на всю страну.

В особенный день омичи получили особенный подарок — обновленную набережную у «стрелки». Работы выполнили с привлечением внебюджетных средств. Власти пообещали продолжить благоустройство территории по направлению Зеленого острова в 2026 году.