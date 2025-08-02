Омск впервые отметил объединенный праздник региона и города

Сегодня, 2 августа 2025 года, омичи запустили новую традицию — празднование Дня области и Дня города одновременно в первую субботу месяца. Торжества охватили все муниципалитеты, создав по-настоящему объединяющее событие.
Стартовым мероприятием стал Сибирский международный марафон, собравший более семи тысяч участников из России и других стран. Этот спортивный праздник задал тон всему дню.
Среди знаковых событий и вручение государственных наград выдающимся жителям региона. Тем, чьи профессиональные достижения прославляют Омскую область на всю страну.
В особенный день омичи получили особенный подарок — обновленную набережную у «стрелки». Работы выполнили с привлечением внебюджетных средств. Власти пообещали продолжить благоустройство территории по направлению Зеленого острова в 2026 году.