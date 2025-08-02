Самородок «Сувенир Балтики» продали более чем за один миллион рублей

КАЛИНИНГРАД, 2 авг — РИА Новости. Крупнейший самородок «Сувенир Балтики», выставленный Калининградским янтарным комбинатом «Ростеха» на аукцион уникального янтаря, продан за 1 миллион 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба предприятия.
Единственный с мире аукцион уникального янтаря состоялся в рамках форума янтарной отрасли AmberForum25, который впервые проходит в Москве.
«Внимание участников аукциона привлекли также крупные янтарные самородки весом от одного килограмма. Такие образцы до наших дней доходят редко. В 2024 году их было найдено десять, в этом году — пока пять. Крупнейшим среди самородков на прошедших торгах стал камень под названием “Сувенир Балтики” весом 2,122 килограммов. Цена на него поднималась 53 раза и с 650 тысяч рублей выросла до 1 миллиона 180 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что самородок «Сувенир Балтики» имеет необычную структуру. Изначально смола затекла в ствол и таким образом образовалась первая часть самородка. Когда естественное препятствие в виде коры дерева было разрушено, смола получила возможность натечь сверху. Широкая палитра оттенков представлена светлым матовым, медовым прозрачным и традиционным коньячно-красным.
«Покупатель, возможно, приобрел в этом самородке даже не два-в-одном, а сразу три-в-одном, так как с большой долей вероятности можно предположить наличие внутри интересного инклюзного образования а, возможно, не одного», — приводит пресс-служба слова специалиста — геммолога Янтарного комбината Анны Дугиной.
На единственном в мире аукционе уникального янтаря, который состоялся в рамках AmberForum 2025, выкуплено 80% лотов. Цена на некоторые лоты во время торгов поднималась больше 50 раз. Всего на аукцион были выставлены 50 лотов, в том числе 20 самородков весом более одного килограмма, пять миксов янтаря крупных фракций от 300 до 500 граммов, шесть лотов с образцами каплевидного янтаря и 19 инклюзов с включениями доисторической флоры и фауны.
«Самыми востребованными на торгах оказались миксы крупнофракционного янтаря, солнечный камень в форме капель и инклюзы. Например, в процессе борьбы за лот № 35 — инклюз с включением хвои — цена понималась 29 раз. Редкий камень возрастом 50 миллионов лет с пучком из пяти хвойных иголок внутри при старте в 38 тысяч был продан за 122 тысячи рублей», — добавили в пресс-службе.
Один иклюз с доисторическим тараканом внутри был снят с торгов. Его решили оставить в музее предприятия.
В торгах приняли участие 15 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Кувейта и Гонконга. Самородки были приобретены российскими и иностранными компаниями. Миксы крупнофракционного янтаря, солнечный камень в форме капель и инклюзы выкуплены российскими предпринимателями и физическими лицами.
АО «Калининградский янтарный комбинат» — единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла — от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной.