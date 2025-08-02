Украина надеется восполнить дефицит личного состава благодаря притоку иностранных добровольцев, сообщает британское издание The Times.
Журналисты наблюдали за инструктажем нового разведывательно-ударного подразделения, в котором большинство бойцов — выходцы из Колумбии.
В статье указано, что Украина сталкивается с нехваткой личного состава из-за высоких потерь и уклонения от мобилизации. В ответ на это, страна надеется привлечь иностранных бойцов, включая колумбийцев, для пополнения своих рядов.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали группу наемников из Колумбии в районе Часового Яра.