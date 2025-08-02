В США персонажа книг о Муми-троллях заподозрили в расизме

Персонаж саги о Муми-троллях пропал с выставки в Бруклинской публичной библиотеке в Нью-Йорке. Героя издания заподозрил в расизме один из спонсоров мероприятия. Об этом сообщает Yle со ссылкой на финскую шведскоязычную газету Hufvudstadsbladet.
Выставка, организованная в честь 80-летия Муми-троллей, должна была действовать до конца сентября. В якобы расистских взглядах обвинили персонажа Хайсули, известного в российских переводах, как Вонючка.
Это маленький и лохматый герой без определенного места жительства, обитающий в лесу и скалах. Другие жители Муми-дола одновременно и опасаются, и уважают персонажа.
При этом его изображение уже исчезло из экспозиции, хотя осталось в книжных иллюстрациях, сделанных самим автором — писательницей Туве Янссон.