В США персонажа книг о Муми-троллях заподозрили в расизме

Персонаж саги о Муми-троллях пропал с выставки в Бруклинской публичной библиотеке в Нью-Йорке. Героя издания заподозрил в расизме один из спонсоров мероприятия. Об этом сообщает Yle со ссылкой на финскую шведскоязычную газету Hufvudstadsbladet.