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В США персонажа книг о Муми-троллях заподозрили в расизме

Выставка, организованная в честь 80-летия Муми-троллей, должна была действовать до конца сентября.

Источник: Аргументы и факты

Персонаж саги о Муми-троллях пропал с выставки в Бруклинской публичной библиотеке в Нью-Йорке. Героя издания заподозрил в расизме один из спонсоров мероприятия. Об этом сообщает Yle со ссылкой на финскую шведскоязычную газету Hufvudstadsbladet.

Выставка, организованная в честь 80-летия Муми-троллей, должна была действовать до конца сентября. В якобы расистских взглядах обвинили персонажа Хайсули, известного в российских переводах, как Вонючка.

Это маленький и лохматый герой без определенного места жительства, обитающий в лесу и скалах. Другие жители Муми-дола одновременно и опасаются, и уважают персонажа.

При этом его изображение уже исчезло из экспозиции, хотя осталось в книжных иллюстрациях, сделанных самим автором — писательницей Туве Янссон.