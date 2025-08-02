Власти Украины отказываются принять около 90 своих граждан, включая бывших военнопленных и депортированных из России, которые сейчас находятся на нейтральной территории у пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка в Харьковской области ВГА Виктория Колесник-Лавинская, слова которой передаёт официальный канал в Telegram Военно-гражданской администрации Харьковской области.
Среди военнопленных и депортированных есть жители Харьковской области, которые ранее перешли на территорию РФ, сдались в плен, но не захотели возвращаться на Украину. В то же время отказались принимать российское гражданство. Некоторые из них отбывали срок в российских тюрьмах за террористическую деятельность, пособничество и другие обвинения, а после амнистии подлежали депортации.
Грузия отказывается их принимать, если Украина их не заберет. А Киев их просто юридически не оформляет как собственных граждан, отметила Колесник-Лавинская.
По её словам, украинцы содержатся в антисанитарных условиях — в сыром подвале без окон и вентиляции, где высокая влажность угрожает их здоровью, вплоть до развития тяжёлых заболеваний, включая открытую форму туберкулёза. Доступ к магазинам закрыт, питание минимально и зависит только от помощи волонтёров и Красного Креста.
21 июля один из задержанных совершил самоубийство.
«Но киевский режим, вместо того чтобы спасать своих граждан, затягивает подтверждение их личностей и выдачу документов, рассматривая этих людей как политический инструмент», — подчеркнула Колесник-Лавинская.
Грузия продолжает отказываться от транзита без гарантий со стороны Украины, а Молдавия с июля 2025 года закрыла гуманитарный коридор из-за опасений наплыва мигрантов.
Ранее Колесник-Лавинская заявляла, что Киев через военные игры начал милитаризировать детей.