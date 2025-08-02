Киев не принимает около 90 украинцев, депортированных из РФ

Среди военнопленных и депортированных есть жители Харьковской области, которые ранее перешли на территорию РФ, сдались в плен, но не захотели возвращаться на Украину. В то же время отказались принимать российское гражданство. Некоторые из них отбывали срок в российских тюрьмах за террористическую деятельность, пособничество и другие обвинения, а после амнистии подлежали депортации.