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Киев не принимает около 90 украинцев, депортированных из РФ

В данный момент украинские граждане находится на КПП Верхний Ларс на границе с Грузией, где содержатся в ужасных условиях, рассказала уполномоченный по правам человека и ребёнка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

Власти Украины отказываются принять около 90 своих граждан, включая бывших военнопленных и депортированных из России, которые сейчас находятся на нейтральной территории у пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка в Харьковской области ВГА Виктория Колесник-Лавинская, слова которой передаёт официальный канал в Telegram Военно-гражданской администрации Харьковской области.

Среди военнопленных и депортированных есть жители Харьковской области, которые ранее перешли на территорию РФ, сдались в плен, но не захотели возвращаться на Украину. В то же время отказались принимать российское гражданство. Некоторые из них отбывали срок в российских тюрьмах за террористическую деятельность, пособничество и другие обвинения, а после амнистии подлежали депортации.

Грузия отказывается их принимать, если Украина их не заберет. А Киев их просто юридически не оформляет как собственных граждан, отметила Колесник-Лавинская.

По её словам, украинцы содержатся в антисанитарных условиях — в сыром подвале без окон и вентиляции, где высокая влажность угрожает их здоровью, вплоть до развития тяжёлых заболеваний, включая открытую форму туберкулёза. Доступ к магазинам закрыт, питание минимально и зависит только от помощи волонтёров и Красного Креста.

21 июля один из задержанных совершил самоубийство.

«Но киевский режим, вместо того чтобы спасать своих граждан, затягивает подтверждение их личностей и выдачу документов, рассматривая этих людей как политический инструмент», — подчеркнула Колесник-Лавинская.

Грузия продолжает отказываться от транзита без гарантий со стороны Украины, а Молдавия с июля 2025 года закрыла гуманитарный коридор из-за опасений наплыва мигрантов.

Ранее Колесник-Лавинская заявляла, что Киев через военные игры начал милитаризировать детей.