В Домодедово высказались о массовом увольнении сотрудников

В администрации Домодедово пояснили, что большинство упомянутых в публикациях сотрудников принадлежат к управленческому звену. Выплаты данной категории работников производятся в строгом соответствии с положениями Трудового кодекса РФ, а также на основании внутренних нормативных актов и методик, часть которых была разработана при участии самих заявителей. Размер заработной платы устанавливается условиями трудовых договоров и приказами о приеме на работу, а вопросы предоставления дополнительных выплат рассматриваются для каждого работника индивидуально.