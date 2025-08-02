В Домодедово высказались о массовом увольнении сотрудников

В руководстве аэропорта сообщили, что ни один сотрудник Домодедово не был уволен или сокращен.
Руководство аэропорта Домодедово опровергло сообщения о масштабных увольнениях персонала, якобы вызванных уменьшением заработной платы в связи с переходом аэропорта в государственную собственность. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Ни один из этих сотрудников не был уволен, сокращен, принудительно переведен на другую должность или удаленную работу. Информация о сокращениях не соответствует действительности», — рассказали в администрации воздушной гавани. Их слова приводит РИА Новости.
В СМИ ранее сообщалось, что порядка 200 работников аэропорта Домодедово покинули свои должности после передачи управления предприятием государству. По данным журналистов, причиной массовых увольнений стало существенное снижение заработной платы: сотрудникам якобы сохранили лишь 20% прежнего оклада, а остальная часть дохода была переведена в категорию премий, выплату которых не гарантировали.
В администрации Домодедово пояснили, что большинство упомянутых в публикациях сотрудников принадлежат к управленческому звену. Выплаты данной категории работников производятся в строгом соответствии с положениями Трудового кодекса РФ, а также на основании внутренних нормативных актов и методик, часть которых была разработана при участии самих заявителей. Размер заработной платы устанавливается условиями трудовых договоров и приказами о приеме на работу, а вопросы предоставления дополнительных выплат рассматриваются для каждого работника индивидуально.
Совладелец авиагавани Внуково Виталий Ванцев в конце июля сообщил о своей заинтересованности в инвестировании в аэропорт Домодедово, который с июня перешел в государственную собственность. По словам Ванцева, несмотря на текущие финансовые трудности, обусловленные сложной макроэкономической обстановкой, он рассматривает вариант привлечения заемных средств для покупки этого актива. Предприниматель подчеркнул, что выход из сложной финансовой ситуации для Домодедово должен обеспечивать не государственный сектор, а профильный инвестор со стратегическими интересами.