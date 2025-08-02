Священник Феодорит объяснил список запретов на Ильин день

Православные верующие ежегодно 2 августа почитают память святого Илии — великого пророка Ветхого Завета. Принято считать, что в этот день под запретом находятся некоторые действия, например, следует воздержаться от купания в водоемах.
Иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) в беседе с aif.ru прокомментировал популярные запреты. Так, считается, что в Ильин день запрещено купаться в водоемах, поскольку наши предки верили, что именно 2 августа бесы и лешие вырываются из недр и селятся в водоемах.
Также среди известных еще на Руси запретов: работа в поле и по дому, ссоры и сквернословие, праздность и рыбалка. Кроме того, стоит избегать выпускать домашних животных на улицу и впускать домой уличных, а также отказывать в помощи нуждающимся.
Отец Феодорит, однако, подчеркнул, что подобных запретов с точки зрения религии нет.
«Но, естественно, в этот день желательно быть в храме и пребывать в молитве», — добавил он.
Ранее отец Феодорит объяснил, как святые защищают российских бойцов на СВО.