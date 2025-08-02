Уехавшим из РФ спортсменам поставили условие для возвращения

Ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин уже отмечал, что многие уехавшие из России артисты после начала спецоперации хотят вернуться, но не знают, как это сделать. Он также заявил, что для возвращения в Россию им необходимо принести извинения, тогда на родине никто не станет их преследовать. По его словам, тем, кто не занимался публичной критикой страны, разрешено вернуться после выполнения необходимых процедур.