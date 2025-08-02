Уехавшим из РФ спортсменам поставили условие для возвращения

Тихонов заявил, что тем спортсменам, которые критиковали Россию, возвращаться обратно не стоит.
Российские спортсмены, уехавшие из страны ради продолжения карьеры за рубежом, смогут вернуться только после публичных извинений. Об этом сообщил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
«Поэтому тем, кто захочет вернуться в Россию, я бы дал второй шанс Если готовы снова выступать за Россию — пусть приедут. Пусть извинятся и вернутся с добрыми намерениями», — заявил Тихонов. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что многие атлеты покинули Россию не из-за неприязни к родине, а из-за невозможности выступать на международных турнирах после введенных санкций. При этом тем, кто покинул страну с негативом, возвращаться обратно не стоит.
После начала специальной военной операции российские спортсмены были отстранены от участия в большинстве международных соревнований в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. Некоторые из них сменили гражданство для продолжения карьеры на мировой арене.
Ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин уже отмечал, что многие уехавшие из России артисты после начала спецоперации хотят вернуться, но не знают, как это сделать. Он также заявил, что для возвращения в Россию им необходимо принести извинения, тогда на родине никто не станет их преследовать. По его словам, тем, кто не занимался публичной критикой страны, разрешено вернуться после выполнения необходимых процедур.