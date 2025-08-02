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«Я устал»: умер музыкант The Rolling Stones Флако Хименес

Участник группы The Rolling Stones Леонардо Флако Хименес скончался на 86-м году жизни, как сообщает National World.

Участник группы The Rolling Stones Леонардо Флако Хименес скончался на 86-м году жизни, как сообщает National World.

Шестикратный обладатель премии «Грэмми» ушел из жизни в кругу семьи спустя несколько месяцев после госпитализации из-за ухудшения здоровья.

Сын Хименеса Артуро отметил, что последними словами его отца были: «Я устал», говорится в материале.

Леонардо Хименес, более известный как Флако, — американский музыкант, певец, инструменталист, автор треков, сольный артист и востребованный сессионный музыкант. Он прославился благодаря совместной работе с легендарной группой The Rolling Stones над их двадцатым альбомом Voodoo Lounge.