«Я устал»: умер музыкант The Rolling Stones Флако Хименес

Леонардо Хименес, более известный как Флако, — американский музыкант, певец, инструменталист, автор треков, сольный артист и востребованный сессионный музыкант. Он прославился благодаря совместной работе с легендарной группой The Rolling Stones над их двадцатым альбомом Voodoo Lounge.