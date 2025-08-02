«Уфа» в домашнем матче ФНЛ одолела ярославский «Шинник»

2 августа ФК «Уфа» в матче третьего тура Первой лиги принимал на домашнем стадионе «Нефтяник» ярославский «Шинник». После первых двух матчей сезона обе команды имели в своем активе всего по одному очку и располагались на 15−16 строчках в турнирной таблице.
Матч Первой лиги между «Уфой» и «Шинником» назвали матчем Дня в ФНЛ. Исход встречи решил единственный гол, забитый на 45-й минуте: отличился «уфимец» Данил Ахатов. Итог — 1:0 в пользу хозяев.
Победа над ярославскими футболистами позволила «Уфе» подняться в турнирной таблице сразу на 7-ю строчку.
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