3 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

3 августа в России празднуют День железнодорожника, а в мире отмечают День арбуза. Узнайте о традициях, истории и интересных фактах этих праздников.
День железнодорожника в России.
3 августа 2025 года в России отмечают профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта.
История праздника.
Учрежден в 1896 году в честь дня рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог;Первоначально отмечался 25 июня (по старому стилю);После революции 1917 года праздник забыли, но возродили в 1936 году;С 1940 года отмечается в первое воскресенье августа.
Традиции празднования.
Торжественные мероприятия в честь работников отрасли;Награждение лучших сотрудников;Праздничные концерты и корпоративные события.
Интересный факт: В царской России первая железная дорога соединила Петербург и Царское Село, а затем Петербург и Москву.
День арбуза.
3 августа во многих странах отмечают День арбуза — сочного и полезного летнего лакомства.
Интересные факты об арбузах.
Арбуз считается тыквиной, а не ягодой;Родина праздника — США, где он называется National Watermelon Day;В Японии выращивают квадратные арбузы;Арбуз на 90% состоит из воды и содержит всего 6% сахара.
Польза арбуза.
Богат витаминами А, В и С;Содержит ликопин — мощный антиоксидант;Улучшает работу сердца и пищеварительной системы.
Церковные праздники 3 августа.
День памяти пророка Иезекииля.
Жил в VI веке до н. э.;Получил от Бога видение о будущем человечества;Совершал чудеса, включая разделение реки Ховар.
Память преподобных Симеона и Иоанна.
Симеон принял подвиг юродства во Христе;Иоанн был его сподвижником;Оба святых почитаются за духовные подвиги.
Народные приметы на 3 августа.
Погодные приметы:
Много росы — к плохому урожаю льна;Теплая и сырая погода — к обилию грибов;Дождь с грозой — к позднему созреванию льна.
Что нельзя делать:
Купаться (считается, что в воде прячется нечисть);Ругаться и спорить;Отказывать в помощи.
Кто родился 3 августа.
Мартин Шин (1940) — американский актер;Николай Бурляев (1946) — российский актер и режиссер.
Заключение.
3 августа — день, богатый на события. В России чествуют железнодорожников, а в мире наслаждаются сочными арбузами. Церковь вспоминает пророка Иезекииля и преподобных Симеона и Иоанна. Народные приметы советуют быть осторожными и помогать ближним. Этот день объединяет профессиональные, гастрономические и духовные традиции.