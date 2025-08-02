3 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

3 августа — день, богатый на события. В России чествуют железнодорожников, а в мире наслаждаются сочными арбузами. Церковь вспоминает пророка Иезекииля и преподобных Симеона и Иоанна. Народные приметы советуют быть осторожными и помогать ближним. Этот день объединяет профессиональные, гастрономические и духовные традиции.