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«Крылья Советов» разгромили «Ростов» на его поле со счетом 4:1 2 августа

В субботу вечером волжане продлили беспроигрышную серию в чемпионате до трех матчей.

Источник: МК.RU Самара

В субботу вечером волжане продлили беспроигрышную серию в чемпионате до трех матчей.

Ранее писали, что последний раз самарцы обыгрывали южан 2 года назад (5:1), а на их поле — в далеком 2018-м (1:0).

В этот раз «зелено-бело-синие» открыли счет на 11-й минуте. Сергей Песьяков выбил на половину поля хозяев. Принял Кирилл Печенин. Прострелил. Замкнул Вадим Раков — 1:0. С таким счетом ушли на перерыв.

На 56-й Раков удачно подал угловой на Сергея Божина — 2:0. На 66-й самарец Егор Голенков отыграл один мяч за «Ростов». Но «зелено-бело-синие» ответили на 74-й. Вадим Раков оформил дубль — 3:1.

На 76-й защитник ростовчан Виктор Мелехин получил второй «горчичник» и покинул поле. Гости из 63-го региона использовали численное преимущество на 84-й. Максим Витюгов добил соперника с передачи Николая Рассказова — 4:1.

Пока самарцы возглавляют таблицу с 7 очками. Следующий матч в РПЛ состоится 9 августа. Примут «Балтику» (6+).

Также сегодня женские «Крылья» уступили столичному «Спартаку» в четвертьфинале Кубка России — 0:1 (6+).

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