Какие сорта винограда нужны виноделам Крыма

По его словам, с каждым годом проблем, существующих в винодельческой отрасли Крыма, становится меньше благодаря «очень большой помощи государства в части финансового обеспечения и поддержки важных законодательных инициатив».
«И научные и образовательные учреждения очень глубоко погрузились в эту историю. Готовят и Крым, и Севастополь местных специалистов. Очень много молодых виноделов, и молодежь “зажигает” эту профессию», — добавил Месеняшин.
Тем не менее есть проблемы, которые до сих пор не решены — как защитить виноградники от заморозков и засухи.
«А это на самом деле очень большие проблемы. Потому что отражаются они как на экономике предприятий, так и на качестве вин», — сказал Месеняшин.
В частности, поздние заморозки в Крыму весной, по его словам, приводят к гибели преимущественно белых сортов винограда.
«Мы теряем белые сорта в первую очередь, не красные… Нужны какие-то меры защиты», — сказал Месеняшин.
Он подчеркнул, что виноделы очень рассчитывают на помощь в этом вопросе в том числе крымских ученых.
По его мнению, для поиска решения проблем необходимо организовать специальную отдельную встречу в том числе с участием экспертов Роскачества, профильных министерств и ученых, потому что «сами предприятия не справятся, прежде всего технологически».
Ранее эксперты отрасли рассказывали РИА Новости Крым, как на урожай винограда в Крыму повлияли весенние заморозки и засуха.