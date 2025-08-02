Какие сорта винограда нужны виноделам Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Виноделам Крыма необходима помощь государства, в том числе науки, чтобы сохранить и развивать производство белых сортов винограда, который чаще гибнет от заморозков и засух. Об этом на совещании по итогам аудита винодельческих предприятий Крыма и Севастополя «Винный гид России» заявил директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин.