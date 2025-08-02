Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие сорта винограда нужны виноделам Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Виноделам Крыма необходима помощь государства, в том числе науки, чтобы сохранить и развивать производство белых сортов винограда, который чаще гибнет от заморозков и засух. Об этом на совещании по итогам аудита винодельческих предприятий Крыма и Севастополя «Винный гид России» заявил директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, с каждым годом проблем, существующих в винодельческой отрасли Крыма, становится меньше благодаря «очень большой помощи государства в части финансового обеспечения и поддержки важных законодательных инициатив».

«И научные и образовательные учреждения очень глубоко погрузились в эту историю. Готовят и Крым, и Севастополь местных специалистов. Очень много молодых виноделов, и молодежь “зажигает” эту профессию», — добавил Месеняшин.

Тем не менее есть проблемы, которые до сих пор не решены — как защитить виноградники от заморозков и засухи.

«А это на самом деле очень большие проблемы. Потому что отражаются они как на экономике предприятий, так и на качестве вин», — сказал Месеняшин.

В частности, поздние заморозки в Крыму весной, по его словам, приводят к гибели преимущественно белых сортов винограда.

«Мы теряем белые сорта в первую очередь, не красные… Нужны какие-то меры защиты», — сказал Месеняшин.

Он подчеркнул, что виноделы очень рассчитывают на помощь в этом вопросе в том числе крымских ученых.

По его мнению, для поиска решения проблем необходимо организовать специальную отдельную встречу в том числе с участием экспертов Роскачества, профильных министерств и ученых, потому что «сами предприятия не справятся, прежде всего технологически».

Ранее эксперты отрасли рассказывали РИА Новости Крым, как на урожай винограда в Крыму повлияли весенние заморозки и засуха.