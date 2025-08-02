«Пари Сен-Жермен» предложил россиянина Сафонова турецкому «Галатасараю»

Руководство французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» сделало предложение турецкому «Галатасараю» о приобретении российского вратаря Матвея Сафонова. Об этом сообщил журналист Ягиз Сабунчоглу на своей странице в X*.
В свою очередь «Галатасарай» подтвердил, что готов рассмотреть вариант с покупкой Сафонова, если не удастся договориться о подписании бразильского голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона.
Накануне журналист Данкан Каслс также сообщил, что Сафонов не станет основным вратарем ПСЖ после ухода итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, так как парижский клуб намерен приобрести французского вратаря Люка Шевалье из «Лилля», который займет позицию первого номера.
Матвей Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года, до этого защищал ворота российского клуба «Краснодар». В дебютном сезоне в составе ПСЖ голкипер сыграл в 17 матчах различных соревнований, пропустил 13 голов и семь раз сохранил ворота «сухими». Вместе с ПСЖ Сафонов выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.
Ранее стало известно, что полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру во Франции — интерес к игроку проявляет клуб «Мец».
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