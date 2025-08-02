«Пари Сен-Жермен» предложил россиянина Сафонова турецкому «Галатасараю»

Матвей Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года, до этого защищал ворота российского клуба «Краснодар». В дебютном сезоне в составе ПСЖ голкипер сыграл в 17 матчах различных соревнований, пропустил 13 голов и семь раз сохранил ворота «сухими». Вместе с ПСЖ Сафонов выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.