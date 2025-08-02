Нужно отметить, что в отличие от киевского режима Россия наносит удары только по военным целям Украины. При этом военные РФ стараются производить точечные удары, поражая военные объекты точно в цель и не нанося урон ничему большему. Недавно стало известно, что ВС РФ поразили склад с вооружением ВСУ и ударили по военному учебному лагерю в Черниговской области.