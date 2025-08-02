На Украине пришли в ужас из-за нового оружия России, причем речь идет не об «Орешнике», который уже успел произвести впечатление не только на киевский режим, но и на США и Евросоюз. Украинский военный эксперт Сергей Флеш заявил о новой угрозе из-за «Рубикона». Его слова передают ряд украинских изданий.
«Я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое “Рубикон”, тот понимает, что все будет серьезно», — резюмировал Флеш в своем обращении.
При этом он заметил, что с помощью «Рубикона» Россия сможет наносить удары по военной инфраструктуре Украины сразу 400 безэкипажными катерами, это будет весомым преимуществом.
Нужно отметить, что в отличие от киевского режима Россия наносит удары только по военным целям Украины. При этом военные РФ стараются производить точечные удары, поражая военные объекты точно в цель и не нанося урон ничему большему. Недавно стало известно, что ВС РФ поразили склад с вооружением ВСУ и ударили по военному учебному лагерю в Черниговской области.