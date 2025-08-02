Российская команда выбила украинцев в полуфинале европейского турнира по CS2

Российская команда одолела Na'Vi и поборется за 400 тысяч (архивное фото).
Российская команда по CS2 Team Spirit во главе с капитаном состава из Кургана обыграла украинскую Na'Vi в полуфинале престижного турнира в Кельне. Матч завершился победой со счетом 2:1. Об этом сообщают СМИ.
«“Драконы” победили со счетом 2:1. Завтра они сыграют в решающем матче турнира в Кельне с победителем пары Mouz — Vitality и поборются за 400 тысяч долларов», — передает telegram-канал Mash на спорте.
Ранее URA.RU сообщало, что российская команда Team Spirit выиграла престижный турнир по CS2 в Шанхае. Капитаном команды является уроженец Кургана Леонид Вишняков. За первое место на Shanghai Major 2024 киберспортсмены получили 500 тысяч долларов.