Рамзан Кадыров пообещал сыну реванш после поражения в игре своей молодости

— Давно не держал кий в руках. В молодости очень увлекался бильярдом, играл часто и, честно говоря, неплохо. Партия на удивление получилась живой и очень динамичной. Адам показал уверенную и грамотную игру. Видно, что далеко не новичок в этой игре. На этот раз мне пришлось уступить победу более молодому и явно натренированному сопернику. С Адамом действительно интересно играть: есть азарт, конкуренция, спортивный настрой, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.