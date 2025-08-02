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Рамзан Кадыров пообещал сыну реванш после поражения в игре своей молодости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился воспоминаниями о том, что в молодости увлекался бильярдом. Однако, как он сообщил в своем Telegram-канале, партия с секретарем Совета безопасности ЧР Адамом Кадыровым завершилась для него поражением.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился воспоминаниями о том, что в молодости увлекался бильярдом. Однако, как он сообщил в своем Telegram-канале, партия с секретарем Совета безопасности ЧР Адамом Кадыровым завершилась для него поражением.

— Давно не держал кий в руках. В молодости очень увлекался бильярдом, играл часто и, честно говоря, неплохо. Партия на удивление получилась живой и очень динамичной. Адам показал уверенную и грамотную игру. Видно, что далеко не новичок в этой игре. На этот раз мне пришлось уступить победу более молодому и явно натренированному сопернику. С Адамом действительно интересно играть: есть азарт, конкуренция, спортивный настрой, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава Чечни отметил, что, подобно шахматному поединку с министром республики по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым, реванш обязательно состоится.

30 июля Кадыров опубликовал новое фото после слухов о его возможном утоплении в Турции. На фотографии видно, что он не находится в больнице и его здоровье в порядке. Рядом с ним находится его сын Ахмат, который занимает должность министра спорта Чечни: они играют в шахматы.

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