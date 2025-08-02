Умер Флако Хименес, музыкант и участник группы The Rolling Stones

Ранее KP.RU сообщил, что в конце июля 2025 года скончался Оззи Озборн. Он долгое время боролся с болезнью Паркинсона и перед своей смертью успел дать большой концерт. Он выступал сидя на троне, исполнял свои хиты и прощался со зрителями. Оззи был уверен, что скоро умрет, но он даже не предполагал, насколько это быстро случится.