Умер Флако Хименес, музыкант и участник группы The Rolling Stones

Стало известно, что умер Леонардо «Флако» Хименес, музыкант и участник группы The Rolling Stones. Сообщается, что он скончался на 87-м году жизни. Информацию об этом распространил ресурс National World.
Артист ушёл из жизни в окружении близких людей через несколько месяцев после того, как его доставили в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. О дате похорон пока не сообщается.
Музыкант был шестикратным обладателем премии «Грэмми». В 1994 году он вместе с The Rolling Stones выпустил двадцатый альбом группы Voodoo Lounge.
Ранее KP.RU сообщил, что в конце июля 2025 года скончался Оззи Озборн. Он долгое время боролся с болезнью Паркинсона и перед своей смертью успел дать большой концерт. Он выступал сидя на троне, исполнял свои хиты и прощался со зрителями. Оззи был уверен, что скоро умрет, но он даже не предполагал, насколько это быстро случится.