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NASA: конец света на Земле наступит в 1 000 002 021 году

В соответствии с прогнозами, основным фактором гибели планеты станут катастрофические изменения климата.

Источник: Аргументы и факты

Точную дату конца света определили исследователи японского университета Тохо совместно с учеными NASA. По их расчетам, жизнь на Земле прекратится в миллиардном с небольшим, или в 1 000 002 021 году, сообщает сайт «Монависта».

В соответствии с прогнозами, основным фактором гибели планеты станут катастрофические изменения климата. Солнце станет более активным, что приведет к повышению температуры воздуха.

В результате этого процесса увеличится испаряемость, что приведет к иссушению всех водоемов на Земле. Такие условия сделают невозможным существование любых форм жизни на планете.

Ухудшение климата также будет спровоцировано солнечными бурями, которые снизят уровень кислорода до критически низких значений и изменят состав атмосферы. Для выживания человечество будет вынуждено создавать автономные замкнутые экосистемы с контролируемым климатом или искать другие планеты для жизни, считают исследователи.

Ранее сообщалось, что конец света может наступить раньше, чем считалось. Но еще до этого наша галактика Млечный Путь столкнется с Туманностью Андромеды, и к чему это приведет, неизвестно.