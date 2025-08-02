NASA: конец света на Земле наступит в 1 000 002 021 году

Точную дату конца света определили исследователи японского университета Тохо совместно с учеными NASA. По их расчетам, жизнь на Земле прекратится в миллиардном с небольшим, или в 1 000 002 021 году, сообщает сайт «Монависта».
В соответствии с прогнозами, основным фактором гибели планеты станут катастрофические изменения климата. Солнце станет более активным, что приведет к повышению температуры воздуха.
В результате этого процесса увеличится испаряемость, что приведет к иссушению всех водоемов на Земле. Такие условия сделают невозможным существование любых форм жизни на планете.
Ухудшение климата также будет спровоцировано солнечными бурями, которые снизят уровень кислорода до критически низких значений и изменят состав атмосферы. Для выживания человечество будет вынуждено создавать автономные замкнутые экосистемы с контролируемым климатом или искать другие планеты для жизни, считают исследователи.
Ранее сообщалось, что конец света может наступить раньше, чем считалось. Но еще до этого наша галактика Млечный Путь столкнется с Туманностью Андромеды, и к чему это приведет, неизвестно.