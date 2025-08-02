На одной из московских станций введут временные ограничения

В Москве сегодня стартовал ночной велофестиваль, который также пройдет ночью 3 августа. Из-за этого события был введен запрет на проезд машин на Садовом кольце в обоих направлениях. Кроме того, с полуночи 31 июля и до конца мероприятия запрещена парковка на Зубовской и Большой Пироговской.