«Прожарка» Молдовы продолжается: Синоптики обещают жаркую погоду, но скоро зарядят дожди

А вот теперь о погодке на завтра, 3 августа!
Ночью синоптики нам прогнозируют до 23 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется еще на градус.
Днем будет жарко — до +31 градуса. Нам обещают переменную облачность, без осадков. вечером ожидается до 27 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 6−7 метров в секунду, а относительная влажность — 60%.
Синоптики предупреждают: в августе в Молдове будет жарче обычного. Фото: соцсети.
Кстати, Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы обнародовала прогноз погоды на этот месяц. Согласно анализу синоптических и климатических данных, последний месяц лета окажется жарче обычного.
Средняя температура воздуха в августе превысит климатическую норму, которая составляет от +19 до +22 °C. В то же время, количество осадков ожидается ниже нормы, которая составляет от 40 до 65 мм.
Синоптики рассказали о погоде на следующую неделю. Фото: соцсети.
Правда, те же самые синоптики обещают со среды, 6 августа, осадки. Посмотрим, насколько их прогноз окажется верен…
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