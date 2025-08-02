Киселев оценил приближение к Земле объекта, названного кораблем инопланетян

«Комета 3I/ATLAS не может быть каким-то инопланетным кораблем, ибо шанс внеземной цивилизации, чтобы найти конкретно Землю, как место, в котором протекает высокая форма жизни, приближен к нулю. А то, что комета “может нести зонд или даже оружие” этого и быть не может за всю историю астрономии и космологии. Данное утверждение абсолютно ложное и ничем не подтверждено. Такая история уже была с межзвездным астероидом Оумуамуа, которого из-за его необычной вытянутой формы приняли за инопланетный корабль», — объяснил Киселев.