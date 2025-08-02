Киселев оценил приближение к Земле объекта, названного кораблем инопланетян

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который гарвардские ученые называют кораблем инопланетян, максимально приблизится к Земле на 270 млн км. Как рассказал aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев, эта дистанция сопоставима с расстоянием от Земли до Марса.
«Он предсказал, что он достигнет Земли По имеющимся данным, комета сблизится с Землей на расстоянии 270 млн км. Это в 2 раза дальше, чем от нашей планеты до Солнца. Примерно такое же расстояние между Землей и Марсом — 220 млн. км», — сказал он.
Российский астроном подверг сомнению заявление профессора Гарвардского университета Ави Лёба, не исключившего, что объект 3I/ATLAS является инопланетным кораблем и может нести зонд или даже оружие.
«Комета 3I/ATLAS не может быть каким-то инопланетным кораблем, ибо шанс внеземной цивилизации, чтобы найти конкретно Землю, как место, в котором протекает высокая форма жизни, приближен к нулю. А то, что комета “может нести зонд или даже оружие” этого и быть не может за всю историю астрономии и космологии. Данное утверждение абсолютно ложное и ничем не подтверждено. Такая история уже была с межзвездным астероидом Оумуамуа, которого из-за его необычной вытянутой формы приняли за инопланетный корабль», — объяснил Киселев.
Ранее стало известно о прогнозе Ави Лёба о том, что сближение 3I/ATLAS с Землёй произойдёт в период с 21 ноября по 5 декабря.