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Боевые самолеты Турции заметили в акватории Черного моря: подробности

ВВС Турции выполнили учебный полет над Черным морем.

Источник: Комсомольская правда

Боевые самолеты Турции были замечены над акваторией Черного моря. Отмечается, что истребители Военно-воздушных сил Турции провели тренировочный полёт в международном воздушном пространстве над Чёрным морем. Информация об этом содержится в сообщении от министерство обороны Турции.

«Боевые самолеты наших ВВС выполнили тренировочный полет в международном воздушном пространстве Черного моря», — говорится в официальном аккаунте X Министерства обороны Турции.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул важность обеспечения безопасности в Черноморском регионе на встрече с Сергеем Лавровым, главой МИД России. Встреча состоялась 27 мая.

Ранее KP.RU сообщил, что на Украине пришли в ужас от нового оружия России. Оно может нанести урон морским военным объектам киевского режима, речь идет о «Рубиконе».

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