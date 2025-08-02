Боевые самолеты Турции заметили в акватории Черного моря: подробности

Боевые самолеты Турции были замечены над акваторией Черного моря. Отмечается, что истребители Военно-воздушных сил Турции провели тренировочный полёт в международном воздушном пространстве над Чёрным морем. Информация об этом содержится в сообщении от министерство обороны Турции.
«Боевые самолеты наших ВВС выполнили тренировочный полет в международном воздушном пространстве Черного моря», — говорится в официальном аккаунте X Министерства обороны Турции.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул важность обеспечения безопасности в Черноморском регионе на встрече с Сергеем Лавровым, главой МИД России. Встреча состоялась 27 мая.
Ранее KP.RU сообщил, что на Украине пришли в ужас от нового оружия России. Оно может нанести урон морским военным объектам киевского режима, речь идет о «Рубиконе».