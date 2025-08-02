Российская команда Team Spirit обыграла украинскую Na'Vi в турнире по игре CS2

Российская киберспортивная команда Team Spirit обыграла украинскую Natus Vincere (Na'Vi) в турнире по одной из самых популярных онлайн-игр Counter-Strike 2. Об этом стало известно в субботу, 2 августа.
Теперь россияне прошли в финал киберспортивного турнира в Кёльне. Team Spirit обыграли Na'Vi со счетом 2:1 и завтра сыграют в решающем матче с победителем матча между командами Mouz и Vitality. Призовой фонд турнира составляет 400 тысяч долларов.
Это не первый раз, когда российские киберспортсмены показывают достойные результаты в дисциплине. В 2024 году Team Spirit стали победителями крупнейшего турнира по Counter-Strike 2 — Major. А в январе российский киберспортсмен и член команды Team Spirit Данил Крышковец (donk) стал лучшим игроком мира в компьютерной игре по версии ведущего профильного сайта HLTV.org.
Кроме того, Team Spirit является двукратным чемпионом мира по другой дисциплине — компьютерной игре Dota 2. Команда побеждала в 2021 и 2023 годах.
При этом 5 августа прошлого года представитель федерации киберспорта Украины Максим Раймер сообщил, что организация наложила санкции на украинских спортсменов Мирослава Колпакова и Илью Мулярчука за игру в российской команде по игре Dota 2 Team Spirit.