Российская команда Team Spirit обыграла украинскую Na'Vi в турнире по игре CS2

Это не первый раз, когда российские киберспортсмены показывают достойные результаты в дисциплине. В 2024 году Team Spirit стали победителями крупнейшего турнира по Counter-Strike 2 — Major. А в январе российский киберспортсмен и член команды Team Spirit Данил Крышковец (donk) стал лучшим игроком мира в компьютерной игре по версии ведущего профильного сайта HLTV.org.