«Роскосмос» опубликовал кадры грозового циклона над Москвой

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала кадры, снятые из космоса, на которых запечатлена гроза над Москвой. Запись была опубликована 2 августа.
На кадраах можно увидеть, как циклон проходит над столицей. Кадры были получены с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М». Накануне метеорологическая служба России сообщила о том, что в столичном регионе объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. В сообщении подчёркивается возможность возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения ущерба.
При этом в Гидрометцентре отметили, что москвичам стоит адаптироваться к новым погодным условиям. Перепады температур и осадки напоминают субтропический климат, который, кажется, надолго закрепился в столице.
Ранее KP.RU сообщил, что более сухая погода в Москву вернется с понедельника, 4 августа. При этом потеплеет до 28 градусов.