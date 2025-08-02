«Роскосмос» опубликовал кадры грозового циклона над Москвой

На кадраах можно увидеть, как циклон проходит над столицей. Кадры были получены с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М». Накануне метеорологическая служба России сообщила о том, что в столичном регионе объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. В сообщении подчёркивается возможность возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения ущерба.