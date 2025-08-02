Сахар на вес золота: как изобретение инсулина изменило медицину

104 года назад впервые был получен гормон инсулин в чистом виде. «Вечерняя Москва» узнала, как спустя век после этого открытия живут диабетики первого типа (инсулинозависимые) и как еще используют лекарства от этой болезни.
Грандиозное открытые совершили врачи Фредерик Бантинг с коллегами Чарльзом Бестом и Джоном Маклеодом.
— До этого открытия дети и взрослые, сталкивающиеся с диагнозом «сахарный диабет первого типа», были обречены на мучительную и быструю смерть, — рассказывает врач-эндокринолог, администратор крупного сообщества диабетиков первого типа Вероника Петрова.
Сейчас инсулин широко доступен. Благодаря этому диагноз «диабет первого типа», конечно, накладывает некоторые ограничения, но больше не является приговором. Люди с ним могут прожить долгую счастливую жизнь.
О людях, больных диабетом, заботятся не только предприятия, занимающиеся производством лекарств. На продуктах все чаще указывают гликемический индекс. Это показатель того, насколько быстро углеводы в продукте повышают уровень сахара в крови после его употребления. Он нужен для того, чтобы диабетики правильно рассчитали, сколько инсулина нужно ввести после еды.
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Существует мнение, что диабет обоих типов уже давно научились лечить, но продавцы инсулина, так называемые «инсулиновые короли», скрывают лекарство.
— Относиться к этому стоит скептически, ведь это лишь очередная теория заговора. На деле, когда в ученой среде появляется столь важное знание, бизнесменам его не сдержать, — заключает Вероника.
Ирина Давыдова, врач общей практики, кандидат медицинских наук:
— Измерять сахар в крови достаточно раз в год, но можно и чаще. Натощак у здорового человека он находится в диапазоне от 3,3 до 5,5 ммоль на литр. После еды он не должен превышать 7,8 ммоль на литр. Если вы сильно выходите за эту норму, обратитесь к врачу. К сожалению, диабет первого типа может появиться даже при соблюдении всех рекомендаций. Например, перейти к вам генетически. Но не бойтесь, сейчас существует множество средств, чтобы жить с диабетом спокойно.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число детей и подростков с избыточным весом за последние 40 лет выросло в 10 раз. Каждый третий подросток имеет лишний вес или страдает от ожирения. Что привело к такому резкому росту числа случаев детского ожирения и как решить эту проблему, «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог Ольга Филина.