Сахар на вес золота: как изобретение инсулина изменило медицину

— Измерять сахар в крови достаточно раз в год, но можно и чаще. Натощак у здорового человека он находится в диапазоне от 3,3 до 5,5 ммоль на литр. После еды он не должен превышать 7,8 ммоль на литр. Если вы сильно выходите за эту норму, обратитесь к врачу. К сожалению, диабет первого типа может появиться даже при соблюдении всех рекомендаций. Например, перейти к вам генетически. Но не бойтесь, сейчас существует множество средств, чтобы жить с диабетом спокойно.