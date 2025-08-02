Крупнейший самородок «Сувенир Балтики» продали за один миллион 180 тысяч рублей

— Внимание участников аукциона привлекли также крупные янтарные самородки весом от одного килограмма. Такие образцы до наших дней доходят редко. В 2024 году их было найдено десять, в этом году — пока пять. Крупнейшим среди самородков на прошедших торгах стал камень под названием «Сувенир Балтики» — весом 2,122 килограмма. Цена на него поднималась 53 раза и с 650 тысяч рублей выросла до 1 миллиона 180 тысяч рублей, — говорится в материале.