Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупнейший самородок «Сувенир Балтики» продали за один миллион 180 тысяч рублей

Крупнейший самородок «Сувенир Балтики» от Калининградского янтарного комбината был продан на уникальном аукционе янтаря за 1 миллион 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба предприятия. Аукцион прошел в рамках форума AmberForum25 в Москве.

Крупнейший самородок «Сувенир Балтики» от Калининградского янтарного комбината был продан на уникальном аукционе янтаря за 1 миллион 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба предприятия. Аукцион прошел в рамках форума AmberForum25 в Москве.

— Внимание участников аукциона привлекли также крупные янтарные самородки весом от одного килограмма. Такие образцы до наших дней доходят редко. В 2024 году их было найдено десять, в этом году — пока пять. Крупнейшим среди самородков на прошедших торгах стал камень под названием «Сувенир Балтики» — весом 2,122 килограмма. Цена на него поднималась 53 раза и с 650 тысяч рублей выросла до 1 миллиона 180 тысяч рублей, — говорится в материале.

Самородок имеет необычную структуру, образовавшуюся из-за затекания смолы в ствол дерева. В нем представлены различные оттенки: светлый матовый, медовый прозрачный и коньячно-красный. Геммолог Анна Дугина отметила, что внутри могут быть интересные инклюзы.

На аукционе было выставлено 50 лотов, из которых 80 процентов ушли с молотка. На некоторые лоты цена поднималась более 50 раз. Особенно популярны были миксы крупнофракционного янтаря и инклюзы, включая редкий экземпляр с хвойными иголками, который был продан за 122 тысячи рублей. Один инклюз с доисторическим тараканом оставили в музее.

В торгах участвовали 15 компаний и частных лиц из России, Кувейта и Гонконга, причем покупатели включали как российских, так и иностранных предпринимателей, передает РИА Новости.

Оригинальную сумку Hermès, которой владела французская певица и актриса Джейн Биркин, продали на аукционе Sotheby’s в Париже за 10 миллионов долларов с учетом комиссионных средств. Эта сумка была произведена в единственном экземпляре специально для артистки. Согласно одной из версий, Биркин оказалась в самолете рядом с главой Hermès Жаном-Луи Дюма и пожаловалась ему на отсутствие достаточно вместительных женских сумок.