Крупнейший самородок «Сувенир Балтики» продали за один миллион 180 тысяч рублей

Крупнейший самородок «Сувенир Балтики» от Калининградского янтарного комбината был продан на уникальном аукционе янтаря за 1 миллион 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба предприятия. Аукцион прошел в рамках форума AmberForum25 в Москве.
— Внимание участников аукциона привлекли также крупные янтарные самородки весом от одного килограмма. Такие образцы до наших дней доходят редко. В 2024 году их было найдено десять, в этом году — пока пять. Крупнейшим среди самородков на прошедших торгах стал камень под названием «Сувенир Балтики» — весом 2,122 килограмма. Цена на него поднималась 53 раза и с 650 тысяч рублей выросла до 1 миллиона 180 тысяч рублей, — говорится в материале.
Самородок имеет необычную структуру, образовавшуюся из-за затекания смолы в ствол дерева. В нем представлены различные оттенки: светлый матовый, медовый прозрачный и коньячно-красный. Геммолог Анна Дугина отметила, что внутри могут быть интересные инклюзы.
На аукционе было выставлено 50 лотов, из которых 80 процентов ушли с молотка. На некоторые лоты цена поднималась более 50 раз. Особенно популярны были миксы крупнофракционного янтаря и инклюзы, включая редкий экземпляр с хвойными иголками, который был продан за 122 тысячи рублей. Один инклюз с доисторическим тараканом оставили в музее.
В торгах участвовали 15 компаний и частных лиц из России, Кувейта и Гонконга, причем покупатели включали как российских, так и иностранных предпринимателей, передает РИА Новости.
Оригинальную сумку Hermès, которой владела французская певица и актриса Джейн Биркин, продали на аукционе Sotheby’s в Париже за 10 миллионов долларов с учетом комиссионных средств. Эта сумка была произведена в единственном экземпляре специально для артистки. Согласно одной из версий, Биркин оказалась в самолете рядом с главой Hermès Жаном-Луи Дюма и пожаловалась ему на отсутствие достаточно вместительных женских сумок.