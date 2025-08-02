В Московском зоопарке рассказали о содержании гиененка Акелы

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Говорить о совместном содержании гиененка Акелы, потерявшего мать, и его отца Гермеса из Московского зоопарка пока рано, но в будущем может появиться возможность для более тесного контакта, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
«У гиен очень сложная система социальных взаимодействий. Это интеллектуально развитые и территориальные животные с жестко выстроенной иерархией, поэтому процесс знакомства и сближения требует времени, поэтапной подготовки и особого внимания специалистов. Пока говорить о совместном содержании рано — зоологи продолжают наблюдения и анализируют возможные сценарии, исходя из индивидуальных особенностей животных. Мы надеемся, что в будущем появится возможность для более тесного контакта, но главным приоритетом для нас остаётся безопасность и благополучие каждого животного», — рассказала Акулова.
Молодая пара — самец бурой гиены Гермес и самка Лада — поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела — и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару, летом 2024 года готовились впервые стать родителями, а осенью у них родился детеныш. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, самце, заботились зоологи.