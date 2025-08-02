В Московском зоопарке рассказали о содержании гиененка Акелы

«У гиен очень сложная система социальных взаимодействий. Это интеллектуально развитые и территориальные животные с жестко выстроенной иерархией, поэтому процесс знакомства и сближения требует времени, поэтапной подготовки и особого внимания специалистов. Пока говорить о совместном содержании рано — зоологи продолжают наблюдения и анализируют возможные сценарии, исходя из индивидуальных особенностей животных. Мы надеемся, что в будущем появится возможность для более тесного контакта, но главным приоритетом для нас остаётся безопасность и благополучие каждого животного», — рассказала Акулова.