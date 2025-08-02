Синоптик: в начале августа будут дожди. Прогноз погоды с 4 по 10 августа

В начале недели на погоду окажет влияние атмосферный фронт с запада Европы, что приведет к кратковременным дождям и высокой вероятности гроз и сильных ливней. Ветер будет юго-западным, умеренным, с порывами до 15−20 м в секунду во время гроз. Влажность воздуха достигнет 90%. Ночные температуры составят от 14 до 19 градусов тепла, а дневные значения в понедельник будут колебаться от 24 до 27 градусов выше нуля, во вторник — от 22 до 27 градусов.