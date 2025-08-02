Синоптик: в начале августа будут дожди. Прогноз погоды с 4 по 10 августа

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая неделя августа не принесет значительных изменений в погодных условиях. Влажные и нестабильные воздушные массы продолжат оказывать влияние, вызывая дожди почти каждый день в большинстве регионов, рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Температурные колебания и изменения атмосферного давления станут характерными чертами этой недели. Активное развитие атмосферных процессов может привести к ливням, грозам и порывистому ветру, создавая стабильную нестабильность.
В начале недели на погоду окажет влияние атмосферный фронт с запада Европы, что приведет к кратковременным дождям и высокой вероятности гроз и сильных ливней. Ветер будет юго-западным, умеренным, с порывами до 15−20 м в секунду во время гроз. Влажность воздуха достигнет 90%. Ночные температуры составят от 14 до 19 градусов тепла, а дневные значения в понедельник будут колебаться от 24 до 27 градусов выше нуля, во вторник — от 22 до 27 градусов.
Середина недели принесет контрастный атмосферный фронт с запада и новую порцию прохладных, влажных и неустойчивых воздушных масс, что сохранит нестабильную погоду. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет западным, умеренным, с порывами во время гроз. Влажность также останется на уровне 90%. Ночные температуры в среду составят от 10 до 16 градусов со знаком плюс, а днем — от 16 до 21 градуса тепла.
В начале второй половины недели Беларусь окажется в области высокого атмосферного давления, откуда будут поступать прохладные, неустойчивые и влажные воздушные массы. Это приведет к кратковременным дождям, особенно интенсивным на юго-востоке страны. Ветер будет северо-западным, умеренным, с порывами при грозах. Влажность останется на уровне 90%. Ночные температуры составят от 10 до 15 градусов тепла, а днем в четверг ожидаются значения от 19 до 23 градусов выше нуля, в пятницу — от 19 градусов в Витебске до 26 градусов в Бресте.
В выходные дни атмосфера над Беларусью останется неустойчивой и контрастной, с локальными кратковременными дождями и высокой вероятностью гроз днем. Ветер будет переменным и умеренным, ночью и утром возможен туман. Влажность достигнет 80%. Ночные температуры будут варьироваться от 11 до 17 градусов выше нуля, а днем в субботу ожидаются значения от 24 градусов на севере до 32 градусов на юго-западе страны, в воскресенье — от 19 градусов на северо-западе до 30 градусов на юго-востоке. -0-
Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь.