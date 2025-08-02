Самый большой в России флаг ВДВ длиной 50 метров раскрыли над Уралом

Косков рассказал, что прыгнул с парашютом штатно, но во время развёртывания флага на отметке в 1200 метров над землёй его полотнище стало перекручиваться. Однако спортсмен смог справиться с задачей и развернуть флаг, который постепенно наполнился воздухом и эффектно замер над аэродромом. Косков также добавил, что благодарен своей команде, которая помогла сшить такое полотнище, ведь нужно было продумать вес и разработать сам контейнер, раскрывающийся в небе в нужный момент. Стоимость флага составила 1,1 миллиона рублей, признался парашютист. Его ширина — 27,5 метров, длина — 45,5 метра, вес — 170 килограммов.