Рэпер Баста полностью переделал хит нулевых из «Ночного дозора»

Ранее жители Ростова-на-Дону, откуда родом Вакуленко, высказались за то, чтобы рэпер занял какую-нибудь должность в управлении города. Сам же Баста ответил журналистам, что не планирует уходить в политику. По его словам, он хотел бы и дальше заниматься музыкой.