Мэр Щелоков рассказал о последствиях урагана в Арзамасе

«По сорванным и нарушенным крышам проблемы есть. По домам, где есть управляющие компании, передаем им в работу. По домам, где нет управляющих компаний, включаться нужно всем. Параллельно будут смотреть цену ущерба и восстановления», — сообщил глава округа.