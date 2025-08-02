Мэр Щелоков рассказал о последствиях урагана в Арзамасе

Он опубликовал пост в своем телеграм-канале.
«Имеем предварительную картину по отключениям электроэнергии, но, видимо, это еще не все. Уже начали работать. Идти будут от большего к меньшему», — проинформировал Щелоков.
Чиновник уточнил, что находится на связи с руководством Нижновэнерго. «Запрос отправил на дополнительные бригады для сельских населенных пунктов (Чернуха, Ломовка)», — написал мэр Арзамаса. Затопления наблюдаются почти по 100 адресам в нижней части Арзамаса и в Выездном.
По его словам, коммунальщики в первую очередь будут работать в кварталах Лермонтова — Крылова-Октябрьской. Сам он также планирует работать на местах.
«По сорванным и нарушенным крышам проблемы есть. По домам, где есть управляющие компании, передаем им в работу. По домам, где нет управляющих компаний, включаться нужно всем. Параллельно будут смотреть цену ущерба и восстановления», — сообщил глава округа.
Что до поваленных деревьев, то по ним поступило почти 20 заявок. Разбирать их начнут через час. Кроме того, наблюдались перебои в работе службы 112.
«Переводят на генераторы связь», — сказал чиновник. На генератор перевели и лагерь «Водопрь». А еще произошли подтопления в двух детских садах.
Напомним, что ливни с градом ожидаются также ночью и днем 3 августа.