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Мэр Щелоков рассказал о последствиях урагана в Арзамасе

Мэр городского округа Арзамас Александр Щелоков высказался о последствиях непогоды, обрушившейся на город вечером 2 августа.

Сейчас в Ричмонде: +27° 6 м/с 48% 763 мм рт. ст. +26°

Он опубликовал пост в своем телеграм-канале.

«Имеем предварительную картину по отключениям электроэнергии, но, видимо, это еще не все. Уже начали работать. Идти будут от большего к меньшему», — проинформировал Щелоков.

Чиновник уточнил, что находится на связи с руководством Нижновэнерго. «Запрос отправил на дополнительные бригады для сельских населенных пунктов (Чернуха, Ломовка)», — написал мэр Арзамаса. Затопления наблюдаются почти по 100 адресам в нижней части Арзамаса и в Выездном.

По его словам, коммунальщики в первую очередь будут работать в кварталах Лермонтова — Крылова-Октябрьской. Сам он также планирует работать на местах.

«По сорванным и нарушенным крышам проблемы есть. По домам, где есть управляющие компании, передаем им в работу. По домам, где нет управляющих компаний, включаться нужно всем. Параллельно будут смотреть цену ущерба и восстановления», — сообщил глава округа.

Что до поваленных деревьев, то по ним поступило почти 20 заявок. Разбирать их начнут через час. Кроме того, наблюдались перебои в работе службы 112.

«Переводят на генераторы связь», — сказал чиновник. На генератор перевели и лагерь «Водопрь». А еще произошли подтопления в двух детских садах.

Напомним, что ливни с градом ожидаются также ночью и днем 3 августа.