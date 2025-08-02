Под Киевом лишь спустя сутки смогли потушить масштабный пожар

В Белой Церкви в Киевской области утром 2 августа полностью ликвидировали сильный пожар на промышленном объекте, возникший в ночь на 1 августа. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Накануне стало известно о взрывах, прозвучавших в Белой Церкви на фоне объявленной воздушной тревоги в нескольких районах области.
«В Белой Церкви только сегодня утром потушили масштабный пожар на территории промышленного объекта… Огонь охватил площадь около 10 тысяч квадратных метров», — сказано в сообщении.
Накануне стало известно, что в украинской столице мощная взрывная волна забросила машину на дерево.
Вечером 2 августа стало известно, что во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога.