«Крылья Советов» разгромили «Ростов»

Первый гол за самарский клуб на 11-й минуте забил Вадим Раков, на 56-й отличился Сергей Божин. Через 10 минут гол за «Ростов» оформил Егор Голенков, но на 74-й преимущество самарских игроков укрепил Раков. Четвертый мяч в ворота хозяев на 84-й минуте забил Максим Витюгов.