«Крылья Советов» разгромили «Ростов»

«Крылья Советов» (Самара) одержали крупную победу над «Ростовом» (Ростов-на-Дону) в матче третьего тура РПЛ на стадионе «Ростов Арена».
Матч завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.
Первый гол за самарский клуб на 11-й минуте забил Вадим Раков, на 56-й отличился Сергей Божин. Через 10 минут гол за «Ростов» оформил Егор Голенков, но на 74-й преимущество самарских игроков укрепил Раков. Четвертый мяч в ворота хозяев на 84-й минуте забил Максим Витюгов.
Таким образом, «Крылья Советов» возглавили турнирную таблицу (7 очков). «Ростов» на данный момент потерпел поражение во всех трех прошедших играх начала сезона и занимает 14-е место.
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