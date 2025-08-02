«Я устал»: ушёл из жизни легендарный саксофонист The Rolling Stones Флако Хименес

31 июля в кругу семьи скончался Леонардо «Флако» Хименес — виртуозный саксофонист, шестикратный обладатель «Грэмми» и участник записей легендарной группы The Rolling Stones. По данным National World, музыкант долго боролся с болезнью, а его последними словами стали: «Я так устал».
Хименес, получивший прозвище «Флако» (с исп. — «тощий»), начал музыкальную карьеру в семь лет, выступая вместе с отцом. За десятилетия творчества он сотрудничал с Бобом Диланом, участвовал в создании альбома Voodoo Lounge (1994) The Rolling Stones, а его музыка звучала в фильмах «Константин», «Сверхъестественное» и других.
В последние годы здоровье артиста ухудшалось: в 2014-м он перенес операцию на позвоночнике, а в 2015-м — экстренное вмешательство после падения. Несмотря на это, Хименес оставался востребованным музыкантом до конца жизни.
«Он ушел тихо, в окружении близких», — поделился сын Флако, Артуро. Поклонники и коллеги по всему миру вспоминают Хименеса как мастера, чьи соло стали частью золотого фонда рок-музыки.