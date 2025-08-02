«Я устал»: ушёл из жизни легендарный саксофонист The Rolling Stones Флако Хименес

Хименес, получивший прозвище «Флако» (с исп. — «тощий»), начал музыкальную карьеру в семь лет, выступая вместе с отцом. За десятилетия творчества он сотрудничал с Бобом Диланом, участвовал в создании альбома Voodoo Lounge (1994) The Rolling Stones, а его музыка звучала в фильмах «Константин», «Сверхъестественное» и других.