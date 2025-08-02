«Ростов» потерпел поражение от «Крыльев Советов» с разгромным счетом

Матч «Ростов» — «Крылья Советов», который состоялся в донской столице 2 августа в рамках третьего тура РПЛ, завершился с разгромным для хозяев счетом — 1:4.
Самарцы распечатали ворота ростовчан на 11-й минуте стараниями Ракова.
Гости удвоили результат уже во втором тайме: Божин забил гол на 56-й минуте.
Ростовчане попытались исправить ситуацию: Голенков отправил мяч в ворота «Крыльев» на 66-й минуте.
Но дальше обстановка для хозяев и болельщиков «желто-синих» лишь усугубилась. Раков оформил дубль на 74-й минуте, а финальный удар нанес Витюгов на 84-й.
Финальный свисток зафиксировал катастрофический для ФК «Ростов» счет — 1:4.
Следующий матч «желто-синие» снова проведут на «Ростов Арене». В рамках четвертого тура донской клуб сыграет с нижегородским «Пари НН». Дата игры еще не назначена.
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