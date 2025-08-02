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Сивков: подлодки Трампа попадут в «мёртвую зону»

Американский лидер ранее заявил о распоряжении направить две атомные подлодки в «указанные районы».

Источник: Аргументы и факты

Американские подлодки, вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами, бесполезны у российского побережья, отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт Константин Сивков.

«У американских подводных лодок, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами, стандартные районы боевого патрулирования находятся под побережьем Соединенных Штатов Америки. Учитывая мертвую зону таких ракет, этим субмаринам ходить в нашем побережье абсолютно бессмысленное, бесполезное занятие. Если же говорить о подлодках многоцелевых, то они постоянно стоят и “пасутся” у наших берегов. Так было и в советские времена, и после распада советского союза они продолжают “болтаться” у наших берегов, как и раньше. То есть ничего принципиально нового в этом нет», — сказал он.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, что две атомные подлодки, которые, как заявил американский президент Дональд Трамп, направляют в «указанные районы», будут оперативно обнаружены.

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