Сивков: подлодки Трампа попадут в «мёртвую зону»

«У американских подводных лодок, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами, стандартные районы боевого патрулирования находятся под побережьем Соединенных Штатов Америки. Учитывая мертвую зону таких ракет, этим субмаринам ходить в нашем побережье абсолютно бессмысленное, бесполезное занятие. Если же говорить о подлодках многоцелевых, то они постоянно стоят и “пасутся” у наших берегов. Так было и в советские времена, и после распада советского союза они продолжают “болтаться” у наших берегов, как и раньше. То есть ничего принципиально нового в этом нет», — сказал он.