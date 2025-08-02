В Новгородской области заложили камень в будущий завод для ВСМ

В Новгородской области прошла церемония, посвящённая началу строительства первого в России предприятия по производству инновационных безбалластных рельсовых железнодорожных плит для высокоскоростной магистрали (ВСМ). В ходе мероприятия был заложен первый камень в фундамент будущего завода. Участие в церемонии начала строительства принял министр транспорта РФ Андрей Никитин. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
«Сегодня мы с вами закладываем первый камень в этот завод. Уникальный проект, уникальный завод. И те темпы, которые показывают развитие этого проекта, в духе скоростной магистрали», — заявил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов во время торжественного мероприятия.
Кроме того, чиновник подчеркнул, что для Новгородской области этот завод является важной инвестицией в будущее. Этот завод не только прославит регион как место, где работает завод для первой ВСМ в России, но и обеспечит высокотехнологичными рабочими местами.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин поручил довести до конца проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Об этом глава РФ заявил в декабре 2024 года в своем обращении к правительству.