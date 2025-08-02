Никитин поручил согласовать графики работ на аэродроме в Новгороде

Как ранее сообщал Дронов, до конца 2026 года предстоят масштабные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома, также будет отремонтирована и дорога к нему. С 2024 года на аэродроме должно было начаться техническое оснащение. Ремонт взлетной полосы был запланирован на 2026−2027 годы.