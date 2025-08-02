Никитин поручил согласовать графики работ на аэродроме в Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 авг — РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил врио губернатора Новгородской области Александру Дронову согласовать графики работ на аэродроме Великого Новгорода, располагающемся в микрорайоне Кречевицы, с Росавиацией и завершить их в начале 2027 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что в субботу в Великом Новгороде состоялась встреча Никитина с Дроновым, где они обсудили развитие транспортной инфраструктуры и реализацию национальных проектов в регионе.
«Особое внимание было уделено ремонту аэродрома Кречевицы, который был передан в федеральную собственность. Министр поручил согласовать графики работ с Росавиацией и завершить их в начале 2027 года», — говорится в сообщении.
Как сообщил Никитин, 18 августа планируется заключение контракта на разработку проектно-сметной документации аэродрома.
«После этой даты прошу вас организовать совещание с руководством Росавиации и всеми заинтересованными сторонами непосредственно на площадке Кречевицы», — приводит пресс-служба слова Никитина.
Как ранее сообщал Дронов, до конца 2026 года предстоят масштабные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома, также будет отремонтирована и дорога к нему. С 2024 года на аэродроме должно было начаться техническое оснащение. Ремонт взлетной полосы был запланирован на 2026−2027 годы.