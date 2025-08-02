Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никитин поручил согласовать графики работ на аэродроме в Новгороде

Никитин поручил согласовать графики работ на аэродроме в Новгороде с Росавиацией.

Источник: © РИА Новости

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 авг — РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил врио губернатора Новгородской области Александру Дронову согласовать графики работ на аэродроме Великого Новгорода, располагающемся в микрорайоне Кречевицы, с Росавиацией и завершить их в начале 2027 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что в субботу в Великом Новгороде состоялась встреча Никитина с Дроновым, где они обсудили развитие транспортной инфраструктуры и реализацию национальных проектов в регионе.

«Особое внимание было уделено ремонту аэродрома Кречевицы, который был передан в федеральную собственность. Министр поручил согласовать графики работ с Росавиацией и завершить их в начале 2027 года», — говорится в сообщении.

Как сообщил Никитин, 18 августа планируется заключение контракта на разработку проектно-сметной документации аэродрома.

«После этой даты прошу вас организовать совещание с руководством Росавиации и всеми заинтересованными сторонами непосредственно на площадке Кречевицы», — приводит пресс-служба слова Никитина.

Как ранее сообщал Дронов, до конца 2026 года предстоят масштабные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома, также будет отремонтирована и дорога к нему. С 2024 года на аэродроме должно было начаться техническое оснащение. Ремонт взлетной полосы был запланирован на 2026−2027 годы.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше