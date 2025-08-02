Памятник адмиралу Ушакову открыли на набережной в Ярославле

«Хочется порадоваться, что здесь установлен этот памятник. И дай Бог, чтобы и пример, и, главное, молитвы святого праведного воина Федора помогали нам и молодежи нашей тем, чтобы мы старались вносить вклад в укрепление, процветание и всего, что необходимо для нашего народа, для нашей земли, нашего края», — приводят организаторы слова епископа Рыбинского и Романово-Борисоглебского Вениамина (Лихоманова).