Консультируют, ассистируют, ходят на перевязки. Молодые врачи приступили к работе

Средний возраст медицинских работников «помолодел». В учреждения здравоохранения прибыли более двух тысяч молодых специалистов после интернатуры. Несмотря на то, что многие «новобранцы» проходили интернатуру на базе места распределения, именно 1 августа запомнится всем как волнительный и трогательный день. Гостеприимно и тепло встречали молодых и подготовленных энергичных врачей в 6-й городской клинической больнице Минска. Корреспонденты БЕЛТА познакомились с молодой сменой.
Подрабатывала медсестрой, потом пришла в интернатуру, а 1 августа — на первое рабочее место в пульмонологическое отделение «шестерки» врач-терапевт Виолетта Широкая. «Учеба по большей части проходила на других клинических базах. В “шестерке” у меня было меньше всего циклов. Но распределение просила именно сюда, и благодаря высокой успеваемости меня направили», — искренне поделилась молодой врач.
Поясняя свой выбор, Виолетта Широкая обратила внимание, что 6-я городская клиническая больница Минска — многопрофильный стационар. Это позволяет оперативно получить консультацию врачей всех специальностей. Работа в команде играет ключевую роль для выхаживания пациента, ведь совместными усилиями можно добиться наилучших результатов и обеспечить своевременную и качественную помощь.
«Тесную связь мы поддерживаем, например, с травматологами и хирургами. Если нашему пациенту необходима консультация, мы вызываем профильных специалистов. Так же поступают и наши коллеги, обращаясь за консультацией к врачам терапевтического отделения. Вот случай из практики. Пациентка находилась на лечении в травматологии. Затем поступила в гастроотделение. Но ей надо было снять швы после операции. Травматолог в кратчайший срок осмотрит пациента и снимет швы. Либо это сделает хирург», — рассказала молодой врач.
С одной стороны, доступность врачей разных профилей в одной больнице удобна для самих медиков и пациентов, с другой стороны (и это особенно важно для начинающих специалистов), позволяет принимать правильные решения и повышает уверенность в собственных силах.
Вспоминая начало интернатуры, Виолетта Широкая рассказала, что август прошлого года был особенно волнительным. Ей как будущему врачу было важно найти общий язык с коллективом. «Раньше в течение двух лет я подрабатывала медсестрой. И это была другая работа. А интернатура предполагала общение с профессорами, доцентами, заведующими. После двух месяцев адаптации стало проще. За год я познакомилась практически со всеми врачами во всех отделениях», — рассказала она.
Не решающую, но крайне важную роль в выборе первого рабочего места сыграло расположение больницы на берегу водохранилища. «Мне хотелось, чтобы каждый раз, когда иду на работу, я видела что-то красивое. Прекрасный вид настраивает на трудовой день уже с первой минуты после того, как я переступлю порог нашего учреждения здравоохранения», — добавила Виолетта Широкая.
На базе 6-й больницы работает Городской клинический центр травматологии и ортопедии. Студенты кафедры травматологии и ортопедии БГМУ проходят здесь практическое обучение, сюда направляют в интернатуру будущих врачей-травматологов. По словам травматолога-ортопеда, заведующего приемным отделением травматологии Виктора Сташевского, в прошлом году для прохождения интернатуры в больницу были направлены шесть будущих травматологов. Все они распределены сюда же.
«Они окончили интернатуру, успешно сдали экзамены и 1 августа пришли на первые рабочие места в приемное отделение травматологии в качестве молодых специалистов. Это наши ребята. Каждого из них мы уже знаем», — сказал Виктор Сташевский.
По его словам, молодые врачи уже с первого дня имеют право самостоятельно осматривать, лечить, оперировать пациентов. В медицинской информационной системе каждому предоставлен доступ для ведения лечебного процесса. Предусмотрена ротация молодых специалистов в роли дежуранта, врача консультативного приема, врача отделения, что позволит каждому стать разносторонне развитым и опытным врачом.
«Если интерны могут осматривать пациентов под контролем опытного врача или заведующего отделением, то с приходом на работу в качестве молодых специалистов они начинают работать самостоятельно. Естественно, существует система наставничества. Для каждого молодого специалиста будет разработан план наставничества. Работая во всех других структурных подразделениях травматологического центра столицы, ребята пройдут, допустим, детское отделение, центр хирургии кисти, взрослое травматологическое отделение для повышения квалификации», — пояснил Виктор Сташевский.
Травматологом-ортопедом пришел по распределению в 6-ю больницу Кирилл Казаков. В первый месяц он будет работать в 3-м травматолого-ортопедическом отделении, дежурить в приемном отделении травматологии, а также в консультативном кабинете на базе 14-й поликлиники. Такая тактика выбрана для того, чтобы молодые врачи имели общее представление об оказании медицинской помощи на уровне приемного отделения, амбулаторном и стационарном уровнях.
Уже с первого дня Кирилл Казаков работает с пациентами. Познакомился с теми, для кого он лечащий врач, ассистировал опытному коллеге во время операции, сходил на перевязки. «Программа интернатуры подразумевает освоение навыков работы с медицинской документацией, осмотра и ведения диалога с пациентом, изучение операций, которые проводятся на базе лечебного учреждения», — отметил он.
Поясняя выбор специальности, молодой специалист рассказал, что травматология ему просто нравится. «На базе нашей больницы действует студенческий научный кружок по травматологии и ортопедии. Куратор этого кружка — Александра Титова. Ей большое спасибо за то, что преподает и рассказывает про травматологию, поддерживает интерес студентов к этому направлению», — рассказал врач.
Как и многие студенты, Кирилл Казаков подрабатывал медбратом в травматолого-ортопедическом отделении РНПЦ травматологии и ортопедии. Позже стал приходить в 6-ю больницу, чтобы наблюдать за ходом операций и ассистировать опытным травматологам-хирургам. Такую практику считает поворотным моментом в выборе специальности. Именно наблюдение за операциями позволило полюбить травматологию.
«Я молодой врач. Сейчас проводить высокотехнологические и сложные операции не имею права. Однако моя квалификация позволяет работать в приемном отделении, заниматься зашиванием ран, их первичной хирургической обработкой, вправлениями вывихов, наложением гипсовой иммобилизации с помощью гипсовых техников», — заметил он.
«К нам прибыли врачи и медсестры, и мы рады этому. Наш коллектив ждал молодую силу, — отметил главный врач больницы Виктор Аносов. — В первый день мы провели встречу с наставниками, администрацией учреждения для того, чтобы молодые специалисты смелее смотрели на свои мечты, их воплощение в реальность. За каждым из них закреплен наставник. Это позволяет увереннее оказывать медпомощь и не сомневаться в своих действиях».
Виктор Аносов уверен, что каждому молодому специалисту во время его первых профессиональных шагов нужна уверенная рука и грамотный взгляд опытного коллеги. Да и пациентам спокойнее, ведь молодым помогают профессионалы, которым можно доверить свое будущее.
«Наставники уже определены, ребята с ними познакомились, обменялись контактами. Поколение зумеров требует других инструментов для связи. И мы готовы к их вызовам и просьбам. Бронзоветь, останавливаться на достигнутом не собираемся. Инновационный вектор нами только приветствуется», — подчеркнул главврач.
Продолжая тему, Виктор Аносов заметил, что потому и реализуется в системе здравоохранения кадровая политика через ряд новаторств, инструментов, которые позволяют воспитать на смену достойных специалистов.
«Работа для человека — это же не только с 8.00 до 15.00 или 17.00. Это общественная жизнь, творчество, самодеятельность, хобби. Все это ценится у нас в коллективе, и мы смотрим на человека разносторонне, не только как на штатную единицу в табеле должностей», — подчеркнул главврач.
Для молодых специалистов 1 августа непременно запомнится как первый самостоятельный рабочий день. Теперь у них больше прав на работе, но больше и ответственности. Социальные блага без ответственности ведь не приходят. «Об этом мы говорили на первой встрече с молодыми специалистами, призывая трудиться с полной самоотдачей и воплощая лучшую версию себя», — заключил Виктор Аносов.
Фото Николая Петрова,
БЕЛТА. -0-