Консультируют, ассистируют, ходят на перевязки. Молодые врачи приступили к работе

Вспоминая начало интернатуры, Виолетта Широкая рассказала, что август прошлого года был особенно волнительным. Ей как будущему врачу было важно найти общий язык с коллективом. «Раньше в течение двух лет я подрабатывала медсестрой. И это была другая работа. А интернатура предполагала общение с профессорами, доцентами, заведующими. После двух месяцев адаптации стало проще. За год я познакомилась практически со всеми врачами во всех отделениях», — рассказала она.