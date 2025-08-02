БЖД: поезд Барановичи-Минск по техническим причинам остановлен на перегоне Столбцы-Колосово

В 19.06 поезд региональных линий экономкласса № 6826 Барановичи — Минск отправлением из Барановичей в 17.53 по техническим причинам (неисправность контактной сети) остановлен на перегоне Столбцы — Колосово. БЖД принимает оперативные меры по устранению неисправности и организации доставки пассажиров к местам назначения.