БЖД: поезд Барановичи-Минск по техническим причинам остановлен на перегоне Столбцы-Колосово

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По техническим причинам остановлен поезд Барановичи — Минск на перегоне Столбцы — Колосово. Об этом БЕЛТА сообщили в БЖД.
В 19.06 поезд региональных линий экономкласса № 6826 Барановичи — Минск отправлением из Барановичей в 17.53 по техническим причинам (неисправность контактной сети) остановлен на перегоне Столбцы — Колосово. БЖД принимает оперативные меры по устранению неисправности и организации доставки пассажиров к местам назначения.
Ориентировочное время задержки поезда региональных линий экономкласса № 6826 Барановичи — Минск составит около 2 часов 30 минут. В связи со случившимся возможны задержки других поездов.
Более подробную информацию можно получить по телефону 105 Контакт-центра БЖД. -0-