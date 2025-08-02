Молодые жены, измены и шоу ради денег: скандальная жизнь Ивана Краско

Актер Иван Краско известен нескольким поколениям зрителей. Его прославили роли в фильмах «Сын полка», «Тарас Бульба», «Сержант милиции», сериалах «Убойная сила», «Агент национальной безопасности» и многих других. Однако публике известны не только актерские работы Краско, но и многочисленные скандалы в его жизни. Молодые жены, любовницы, измены, смерть сына и споры о недвижимости 94-летнего артиста — в материале «Вечерней Москвы».
Первые браки и дочь от любовницы.
Первой супругой Краско стала Екатерина Иванова, на которой актер женился в 1950-х годах, будучи еще студентом. В этом союзе родилась дочь Галина. Однако брак распался после четырех совместных лет: Екатерине было сложно смириться с тем, что Краско больше времени проводит в театре, чем с семьей.
Да и с дочерью отношения у актера не сложились. Когда Галина вышла замуж и родила детей, она даже не посчитала нужным сообщить им о том, что у них есть знаменитый дедушка.
Краско пытался примириться с дочерью, но его инициатива не обернулась ничем хорошим. После того как он неожиданно решил навестить семью Галины, у артиста случился конфликт с ее супругом. Дочь актера поддержала мужа. В дальнейшем Краско предпринял еще одну попытку помириться с Галиной, пригласив ее на свой день рождения, но та даже не стала ему отвечать.
Со второй женой, учительницей Кирой Петровой, Краско прожил более 40 лет. В этом союзе на свет появились сын Андрей и дочь Юлия. Хотя со стороны пара Краско и Петровой казалась благополучной, в этом браке, увы, нашлось место роману на стороне. Актер изменял супруге с гримершей Галиной 10 лет. В театре, где служил Краско, все знали об этой связи, но законной жене артиста об этом не рассказывали. Актер уверял, что был серьезно влюблен.
— Я не чувствовал греха или подлости. Мы с женой тогда уже двадцать лет прожили. Наверное, привычка уже появляется какая-то. Обязательство исполнения супружеского долга. А тут — увлечение, — позднее вспоминал Краско.
От связи с гримершей у актера родилась дочь. Она проживает вместе с матерью в Соединенных Штатах. Рождение девочки никак не повлияло на брак Краско: он не стал уходить из семьи. Актер также рассказал, что его жена все же узнала об измене, но, по его словам, простила его.
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— Она, между прочим, как-то вдруг спросила: «Вань, а почему ты не ушел?». И тогда я сказал: «Да знаешь, пожалуй, ты все равно в результате лучше всех». Она уткнулась так мне в плечо, и я понял, что она мне все простила, — говорил Краско в интервью.
В 1997 году второй жены артиста не стало. А спустя девять лет после погиб и их сын Андрей, который пошел по стопам отца и тоже стал актером. Мужчина умер на 49-м году жизни на съемочной площадке. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Молодые жены, измены и ток-шоу.
В 2001 году Краско женился на художнице по костюмам Наталье Вяль. Невеста оказалась моложе своего супруга на 47 лет, и такой брак сильно удивил общественность. Впрочем, разница в возрасте не помешала паре прожить вместе 10 лет. От этого союза на свет появились сыновья Иван и Федор. Но брак распался: СМИ писали, что инициатором разрыва стала Вяль, которая якобы нашла себе спутника помоложе.
Но Краско не отчаялся и не стал ставить крест на своей личной жизни. Спустя четыре года после расставания с Вяль актер женился на студентке театрального вуза Наталье Шевель. На этот раз избранница артиста была моложе него на 60 лет. По словам Краско, девушка выбрала его не из-за известности или иных достижений, а по-настоящему его полюбив.
Через три года после свадьбы Краско и Шевель стали ходить слухи, будто молодая жена изменяет своему пожилому супругу. Чтобы выяснить, правда это или нет, пару начали приглашать на различные ток-шоу. В конечном итоге Краско заявил, что собирается развестись с Шевель и вернуться к своей третьей жене. Вяль согласилась жить со своим экс-супругом, но позднее призналась, что сделала это исключительно из жалости.
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Спустя время Шевель заявила, что слухи о ее неверности и многочисленные разборы ситуации в ток-шоу были продуманным пиар-ходом. Краско же рассказал, что эта история была разыграна специально, чтобы у пары была возможность подзаработать.
Когда скандал утих, актер вновь стал героем новостей шоу-бизнеса: на этот раз появилась некая 29-летняя девушка, которая уверяла, что родила от Краско дочь. В студии телешоу огласили результаты теста ДНК: выяснилось, что девочка не имеет никакого отношения к артисту.
Также ходили слухи, что Краско планирует жениться в пятый раз. Новой избранницей якобы стала бизнес-леди Наталья Смыкова. Впрочем, свадьба так и не состоялась, а женщину перестали упоминать в СМИ. Еще журналисты писали, что в 92 года актер начал жить со своей 28-летней помощницей. Но девушка заверила, что она просто помогает Краско.
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— У нас теплые дружеские отношения. Просто Иван Иванович, к сожалению, родным и близким не нужен, а мне нужен, — объяснила помощница.
Скандал с недвижимостью.
В 2020 году Краско сообщил журналистам, что его концертный директор Вячеслав Смородинов якобы хочет заполучить его дачу в родной деревне актера Вартемяги Ленинградской области и требует, чтобы артист подписал ему на дом дарственную.
— Слава затевает на моем участке стройку. Он без меня хозяйничает на моей даче в Вартемягах. Мой помощник нагло предложил оформить на него наш домик вместе с участком! Это куда годится? — возмущался артист.
В беседе с журналистами Смородинов назвал дачу Краско «подарком», но добавил, что не обязан об этом отчитываться. Он также заявил, что никто, кроме него, не помогает актеру.
В открытых источниках этот конфликт более не упоминался. Возможно, актер и его директор смогли примириться.
1 августа Смородинов сообщил о госпитализации Краско с его дачи в Ленинградской области. На следующий день он добавил, что актер находится в тяжелом состоянии. По словам Смородинова, Краско кормят через зонд, и мужчина нуждается в постоянном уходе в медицинском учреждении или в доме ветеранов.