Молодые жены, измены и шоу ради денег: скандальная жизнь Ивана Краско

Со второй женой, учительницей Кирой Петровой, Краско прожил более 40 лет. В этом союзе на свет появились сын Андрей и дочь Юлия. Хотя со стороны пара Краско и Петровой казалась благополучной, в этом браке, увы, нашлось место роману на стороне. Актер изменял супруге с гримершей Галиной 10 лет. В театре, где служил Краско, все знали об этой связи, но законной жене артиста об этом не рассказывали. Актер уверял, что был серьезно влюблен.