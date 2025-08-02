БЖД сказала про задержку поезда Барановичи — Минск на 2,5 часа

В БЖД заметили, что в субботу, 2 августа, около 19.06 поезд региональных линий экономкласса № 6826 Барановичи — Минск с отправлением в 17.53 по техническим причинам (речь идет про неисправность контактной сети) остановился на перегоне Столбы — Колосово.