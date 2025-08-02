БЖД сказала про задержку поезда Барановичи — Минск на 2,5 часа. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.
В БЖД заметили, что в субботу, 2 августа, около 19.06 поезд региональных линий экономкласса № 6826 Барановичи — Минск с отправлением в 17.53 по техническим причинам (речь идет про неисправность контактной сети) остановился на перегоне Столбы — Колосово.
Специалисты Белорусской железной дороги принимают оперативные меры, связанные с устранением неисправности. Также принимаются меры по доставке пассажиров к местам назначение.
«Ориентировочное время задержки поезда региональных линий экономкласса № 6826 Барановичи-Минск составит около 2 часов 30 минут», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в связи с произошедшим вероятны задержки других поездов. Белорусам рекомендуют более подробную информацию узнавать по телефону 105.
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