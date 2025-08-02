Кадыров показал кадры игры в бильярд с сыном Адамом

«Давно не держал кий в руках. В молодости очень увлекался бильярдом, играл часто и, честно говоря, неплохо. Партия, на удивление, получилась живой и очень динамичной. Адам показал уверенную и грамотную игру. Видно, что далеко не новичок в этой игре», — отметил Кадыров.