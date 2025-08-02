Кадыров показал кадры игры в бильярд с сыном Адамом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что в молодости увлекался бильярдом, но в недавней партии со своим сыном, секретарём Совета безопасности ЧР Адамом Кадыровым, он потерпел поражение. Об этом глава Чечни сообщил в своём Telegram-канале.
«Давно не держал кий в руках. В молодости очень увлекался бильярдом, играл часто и, честно говоря, неплохо. Партия, на удивление, получилась живой и очень динамичной. Адам показал уверенную и грамотную игру. Видно, что далеко не новичок в этой игре», — отметил Кадыров.
Он сообщил, что бильярдная партия получилась живой и очень динамичной. Адам Кадыров показал уверенную и грамотную игру, видно, что он далеко не новичок в этой игре, указал глава Чечни.
«На этот раз мне пришлось уступить победу более молодому и явно натренированному сопернику. С Адамом действительно интересно играть — есть азарт, конкуренция, спортивный настрой», — рассказал Кадыров.
Он отметил, что, как и после недавнего шахматного поединка с министром Чечни по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым, обязательно состоится реванш.
Накануне Рамзан Кадыров кадры тренировки на фоне слухов о том, что он якобы едва не утонул в Турции.