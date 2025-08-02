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Кадыров показал кадры игры в бильярд с сыном Адамом

Глава Чечни заявил, что он уступил победу сыну, но анонсировал реванш.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что в молодости увлекался бильярдом, но в недавней партии со своим сыном, секретарём Совета безопасности ЧР Адамом Кадыровым, он потерпел поражение. Об этом глава Чечни сообщил в своём Telegram-канале.

«Давно не держал кий в руках. В молодости очень увлекался бильярдом, играл часто и, честно говоря, неплохо. Партия, на удивление, получилась живой и очень динамичной. Адам показал уверенную и грамотную игру. Видно, что далеко не новичок в этой игре», — отметил Кадыров.

Он сообщил, что бильярдная партия получилась живой и очень динамичной. Адам Кадыров показал уверенную и грамотную игру, видно, что он далеко не новичок в этой игре, указал глава Чечни.

«На этот раз мне пришлось уступить победу более молодому и явно натренированному сопернику. С Адамом действительно интересно играть — есть азарт, конкуренция, спортивный настрой», — рассказал Кадыров.

Он отметил, что, как и после недавнего шахматного поединка с министром Чечни по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым, обязательно состоится реванш.

Накануне Рамзан Кадыров кадры тренировки на фоне слухов о том, что он якобы едва не утонул в Турции.

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