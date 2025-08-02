Брестчанин перевел задаток за авто и остался ни с чем — мошенник исчез

Мужчина начал переписываться в мессенджере с лжепродавцом автомобиля. Когда потенциальный покупатель полностью согласился на условия продавца, тот для гарантии сделки предложил перевести задаток за машину на банковскую карту. В итоге брестчанин перевел на указанную карту Br950, а затем приехал в условленное место за авто, но продавец так и не явился. Покупатель неоднократно звонил и писал продавцу, но тот перестал выходить на связь. -0-