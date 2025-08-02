Брестчанин перевел задаток за авто и остался ни с чем — мошенник исчез

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанин попался на уловку мошенников при покупке автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
К правоохранителям обратился 24-летний житель Бреста. Как стало известно, пострадавший нашел объявление о продаже автомобиля на одной из торговых интернет-площадок и решил его приобрести.
Мужчина начал переписываться в мессенджере с лжепродавцом автомобиля. Когда потенциальный покупатель полностью согласился на условия продавца, тот для гарантии сделки предложил перевести задаток за машину на банковскую карту. В итоге брестчанин перевел на указанную карту Br950, а затем приехал в условленное место за авто, но продавец так и не явился. Покупатель неоднократно звонил и писал продавцу, но тот перестал выходить на связь. -0-