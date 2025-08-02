Умер участник группы The Rolling Stones Флако Хименес

Ранее Life.ru рассказывал, что в возрасте 69 лет умер первый вокалист культовой британской хэви-метал группы Iron Maiden Пол Марио Дэй. Не все знают о его участии в коллективе, потому что певца быстро заменили, посчитав, что он недостаточно харизматичен. Чуть менее года назад скончался ещё один экс-вокалист «Железной девы» Пол Ди’Анно.