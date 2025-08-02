Омбудсмен Колесник-Лавинская: Киев не принимает депортированных из России пленных

Среди депортированных есть жители Харьковской области, которые сначала перешли на сторону России и сдались в плен, а затем не проявили желания вернуться домой и не хотели получать российские паспорта. Как отметила Колесник-Лавинская, некоторые из этих людей ранее отбывали наказание в российских тюрьмах за теракты и были признаны пособниками. Некоторые из них уже отбыли срок и должны получить амнистию, но отказались принимать гражданство. В соответствии с процедурой депортации их должны были выдворить за пределы России, и по договоренности Украине нужно забрать их на «Верхнем Ларсе» через Грузию. Однако Грузия отказывается принимать этих людей без гарантии их транзита в Украину, а Украина не оформляет их как своих граждан.