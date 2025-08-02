Украинские власти не принимают около 90 своих граждан, включая военнопленных и гражданских заключенных, которые были депортированы из России. Эти люди находятся на нейтральной территории между пунктом пропуска «Верхний Ларс» и Грузией из-за отсутствия гарантий со стороны Киева на их транзит, сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
Среди депортированных есть жители Харьковской области, которые сначала перешли на сторону России и сдались в плен, а затем не проявили желания вернуться домой и не хотели получать российские паспорта. Как отметила Колесник-Лавинская, некоторые из этих людей ранее отбывали наказание в российских тюрьмах за теракты и были признаны пособниками. Некоторые из них уже отбыли срок и должны получить амнистию, но отказались принимать гражданство. В соответствии с процедурой депортации их должны были выдворить за пределы России, и по договоренности Украине нужно забрать их на «Верхнем Ларсе» через Грузию. Однако Грузия отказывается принимать этих людей без гарантии их транзита в Украину, а Украина не оформляет их как своих граждан.
Омбудсмен также сообщила в своем Telegram-канале, что на КПП «Верхний Ларс» около 90 граждан Украины, военнопленных и депортированных из России, находятся в недостойных условиях. Они содержатся в сыром и душном подвале без окон и вентиляции. Условия угрожают их здоровью, включая риск развития серьезных заболеваний, таких как открытая форма туберкулеза. Доступ к магазинам для них закрыт, а еда и вода, которые поступают от волонтеров и Красного Креста, не удовлетворяют даже минимальных потребностей. Она также сообщила о том, что один из этих людей совершил самоубийство 21 июля.
— Но киевский режим, вместо того чтобы спасать своих граждан, затягивает подтверждение их личностей и выдачу документов, рассматривая этих людей как политический инструмент, — приводит слова Колесник-Лавинской ТАСС.
Грузия отказывается принимать этих украинцев без гарантий их транзита на родину, а Молдавия с июля этого года закрыла гуманитарный коридор из-за опасений по поводу наплыва мигрантов.
Тем временем, РФ разрабатывает для Украины список детей, которые на данный момент находятся на украинской территории и которым нужно воссоединиться с семьями. Об этом 19 июня сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, на Украине также есть российские дети, которым необходимы родители.