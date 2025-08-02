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Раскрыты последние слова умершего музыканта The Rolling Stones Хименеса

Леонардо «Флако» Хименес перед смертью произнес: «Я устал».

Источник: Аргументы и факты

Лауреат шести премий «Грэмми» и участник The Rolling Stones Леонардо «Флако» Хименес перед смертью произнес: «Я устал». Об этом сообщил его сын Артуро, передает The San Antonio Express News.

По его словам, за несколько месяцев до кончины артист был госпитализирован на фоне ухудшения состояния здоровья, связанного с возрастом и хроническими заболеваниями. Музыкант скончался в окружении семьи.

За свою карьеру Хименес выпустил более 20 альбомов.

Ранее стало известно о смерти в 76 лет культового рок-музыканта Оззи Осборна.